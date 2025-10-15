Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu!

        Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı tarihi

        Ramazan ayının 2026'daki başlangıç tarihi sorgulanıyıor. Oruç tutulan bu mübarek ayın ardından Ramazan Bayramı kutlanacak. Peki, 2026 yılında Ramazan ayı ne zaman başlayacak, Ramazan Bayramı hangi tarihlerde idrak edilecek? İşte Diyanet açıklaması kapsamında Ramazan Bayramı tarihleri...

        Giriş: 15.10.2025 - 22:53 Güncelleme: 15.10.2025 - 22:53
        • 1

          İslam aleminin coşku içinde beklediği Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Ramazan ayı, inananlar için oruçla geçirilen manevi bir yolculuğu ifade ediyor. 2026 yılında Ramazan’ın hangi tarihlerde başlayacağı ile bayramın ne zaman olacağı ise merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

        • 2

          2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

          Diyanet takvimine göre, Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

        • 3

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          AREFE: 19 Mart 2026 Perşembe

          1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

        • 4

          2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

          3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

