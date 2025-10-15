İslam aleminin coşku içinde beklediği Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Ramazan ayı, inananlar için oruçla geçirilen manevi bir yolculuğu ifade ediyor. 2026 yılında Ramazan’ın hangi tarihlerde başlayacağı ile bayramın ne zaman olacağı ise merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...