İslam dini için en önemli ibadet dönemlerinden biri olan mübarek Ramazan ayı 2020 yılında Nisan ayında başlayacak. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek müslüman alemi, ardından Ramazan Bayramı'nın çoşkusunu yaşayacak. Peki 2020 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? İşte İlk orucun tutulacağı tarih...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2020?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayı başlangıç tarihi 24 Nisan 2020 Cuma günü, bitiş tarihi ise 23 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 26 Mayıs Salı günü ise son günü olarak belirlendi.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ