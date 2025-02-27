En güzel Ramazan ayı mesajlarını ve sözlerini sevdiklerinizle paylaşın!
Müslüman alemi için ayrı bir yeri olan Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlıyor ve tüm İslam alemini manevi bir huzurla kucaklıyor. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu mübarek zaman diliminde, sevdiklerimize göndereceğimiz anlamlı ve dualı mesajlarla Ramazan'ın bereketini ve birlik ruhunu paylaşabilirsiniz. Bu yıl da gönülleri ısıtacak, ayetli, hadisli, kısa ve öz Ramazan tebriklerini sizler için derledik. İşte Hayırlı Ramazanlar mesajları ile en güzel, anlamlı, dualı, hadisli, resimli Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan mesajları...
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İslam alemi için büyük bir coşku ve manevi zenginlik taşıyan Ramazan ayı, 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Oruç, ibadet ve dua ile dolu bu bereketli ayda, sevdiklerinize göndereceğiniz güzel ve anlamlı Ramazan mesajlarıyla bu manevi atmosferi paylaşabilirsiniz. Kısa ve etkileyici Ramazan tebrikleri ile "Hayırlı Ramazanlar" dileklerinizi en güzel şekilde iletin. İşte, resimli Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ile en güzel Ramazan ayı mesajları çeşitleri...
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HAYIRLI RAMAZANLAR MESAJLARI
Sema kapılarının açık olduğu bu ayda heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle. Hayırlı Ramazanlar.
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Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayının da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek, umut dolu yeni bir başlangıca vesile olmasını dilerim.
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Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileğiyle Ramazan Mübarek Olsun.
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İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed (Sav) komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, Ramazan'ın Mübarek Olsun.
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Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymaya, ellerini daima O'nun dergahına açmaya vesile olsun.
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Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan az yemeğe, ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olmaya ve dininin sıhhat ve selameti olan Hz.Muhammed'in güzel ahlakına sahip olmaya vesile olsun.
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Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim.
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Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için. Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için...
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Mübarek Ramazan ayına has rahmet, bereket ve mağfiret ile hemhal olman dileklerimle.
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Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.
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Gün batar usul usul. Kararır Gece. Yeniden doğar her şey. Her şey bitti dediğin bir anda Mübarek Ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle...
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Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar.