23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu yıl yeni tip koronavirüsün gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı sağlık ve şükür ayı ramazan, 24 Nisan'da başlayacak. Ramazanın ilk günü Sinop'ta 15 saat 37 dakika ile en uzun, Hatay'da ise 15 saat 7 dakikayla en kısa oruç tutulacak.
Ülke genelinde camilere ilişkin alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa edecek.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan ayının ardından 24 Mayıs'ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.
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Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki fitre bedeli, 27 Türk lirası olarak açıklandı.
İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de
Ümit Ertem, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacağını bildirdi.
Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de 04.46'da başlayacağını ve son iftarın saat 20.11'de Edirne'de yapılacağını kaydeden Ertem, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu.
Ertem, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsakın Muğla'da saat 04.06'da başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de saat 19.21'de, son iftarın ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak."
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