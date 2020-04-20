ORUÇ NE ZAMAN? İLK ORUÇ HANGİ GÜN?

Ramazanda oruç en uzun Sinop en kısa Hatay'da tutulacak. Bu yıl yeni tip koronavirüsün gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı sağlık ve şükür ayı ramazan, 24 Nisan'da başlayacak. Ramazanın ilk günü Sinop'ta 15 saat 37 dakika ile en uzun, Hatay'da ise 15 saat 7 dakikayla en kısa oruç tutulacak. İlk oruç ne zaman, oruç hangi gün? İşte haberin devamında yanıtı...