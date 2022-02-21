Her sene olduğu gibi bu sene de Müslümanlar tarafından yardımlaşma, kardeşlik, paylaşma ve oruç ayı olarak öne çıkan Ramazan ayı tarihleri araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak sorularının cevapları belli oldu. Ramazan ayı boyunca oruç tutacak, teravih namazı kılacak ya da dua edecke Müslümanlar için 2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak ve Ramazan Bayramı tarihleri nedir sorularının cevapları