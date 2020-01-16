Ramazan Ayı 2020 ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? soruları çalışan vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında. Diyanet 2020 dini günler takviminde Ramazan Ayı başlangıç ve bitiş tarihi açıklandı. Ramazan Ayı'nın sona ermesiyle birlikte bayram coşkusu yaşanacak. İşte tüm soruların cevabı haberimizde...

RAMAZAN AYI 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayı başlangıç tarihi 24 Nisan 2020 Cuma günü, bitiş tarihi ise 23 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Diyanet 2020 takvimine göre 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 26 Mayıs Salı günü ise son günü olarak belirlendi. Yani şimdilik resmi takvime göre Ramazan Bayram tatili 3 gün olarak gözüküyor.

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ