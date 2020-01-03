Ramazan Ayı 2020 ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? soruları müslüman vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında. Diyanet 2020 dini günler takviminde Ramazan Ayı başlangıç ve bitiş tarihi açıklandı. Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte ilk oruçlar tutulacak ve dini vecibeler eda edilecek. İşte Ramazan ayına dair detaylar...

RAMAZAN AYI 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayı başlangıç tarihi 24 Nisan 2020 Cuma günü, bitiş tarihi ise 23 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 26 Mayıs Salı günü ise son günü olarak belirlendi.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

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