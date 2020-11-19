Ramallah'ta Türkiye-Filistin dostluk konseri düzenlendi

Riwaq Restorasyon Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konsere, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya, Filistinli yetkililer ve davetliler katıldı.
Türk ve Arap klasik musikisinden eserlerin icra edildiği konsere, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu da kanunuyla eşlik etti.
Konserde, Muallim İsmail Hakkı Bey, Göksel Baktagir ve Beşşar Zarkan gibi sanatçıların eserlerinden örnekler sunuldu.
Büyükelçi Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ve Filistin'in işgal nedeniyle her zaman güçlük altında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu konser belki bir şekilde hep beraber nefes almak, bütün bu sınamalara karşı her şeye rağmen bütün gücümüzle ayakta durduğumuzu göstermek için bir vesile oldu. Bütün zorluklar eninde sonunda gelip geçecektir. Buna inanıyoruz ve inancımız bu yöndedir. Burada icra edilen sanat ve bu sanat vasıtasıyla verilen mesajlar baki kalacaktır."
Konsere uduyla ve besteleriyle eşlik eden El-Kemancati Kültür Sanat Merkezi Müdürü İyad es-Steyti de Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin ortaklığında Türkiye-Filistin dostluk konseri vermekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.
Müziğin, Türk-Filistin dostluğunun adreslerinden biri olmasının çok özel bir anlam ifade ettiğini söyleyen Steyti, "Biz Filistin halkı olarak Türkiye halkını, kültürünü ve müziğini seviyoruz. Özellikle Türk müziğini çok seviyoruz, çünkü bizim için tarihi bir mirasa sahip." diye konuştu.
Konserin ardından davetlilere Filistin mutfağından lezzetler ikram edildi.
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