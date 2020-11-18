RAMALLAH - Filistinliler, Pompeo’nun Yahudi yerleşim birimine ziyaret planını protesto etti

AA

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki grupların yanı sıra Hamas ve İslami Cihad'ın da içinde bulunduğu Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin çağrısı üzerine, Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı El-Bire bölgesinde toplanan binlerce Filistinli, Pompeo’nun Batı Şeria’daki Psagot Yahudi yerleşim birimine ziyaretine tepki gösterdi.

Eylemciler, Pompeo’nun yerleşim birimine ziyaretinin reddedildiği sloganların yer aldığı pankartlar taşıdı.

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul eylemde yaptığı konuşmada, Pompeo’nun bu ziyaretinin Filistin halkını şaşırtmadığına dikkati çekerek, "Tüm ABD yönetimleri İsrail yanlısıdır ancak Donald Trump’ın yönetimi işgal devletinin bilfiil ortağıdır." dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf ise Pompeo’nun ziyaretini uluslararası hukuka apaçık bir meydan okuma olarak değerlendirdi.Ebu Yusuf, bu ziyaretin Yahudi yerleşim birimlerine meşruiyet kazandırmayacağını vurgulayarak, Filistin halkının sahada yeni bir statükonun oluşturulmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından göstericiler, Pompeo’nun ziyaret etmesi planlanan Psagot Yahudi yerleşim birimine doğru yürüyüşe geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İsrail'e resmi ziyareti bugün başlayacak. Amerikan basınına göre, Pompeo, ziyaret kapsamında 1967'den bu yana işgal altında bulunan Golan Tepeleri ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine de gidecek.Mike Pompeo, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Golan Tepeleri'ni ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı olacak.