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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ralli sezonu "kristal karlar diyarı" Sarıkamış'ta açılıyor - Galatasaray Haberleri

        Ralli sezonu "kristal karlar diyarı" Sarıkamış'ta açılıyor

        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi, 23-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:35
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        • 1

          Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Oyman Atabay 2024 sezonunun ilk yarışı, 23 Şubat Cuma günü saat 17.30'da Kars Kalesi önünde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak.

        • 2

          Organizasyonun ilk gününde saat 19.30'dan itibaren "kristal karlar diyarı" Sarıkamış'taki kayak merkezinde oluşturulan Duja seyirci özel etabı geçilecek.

        • 3

          Ekipler, rallinin ikinci ve üçüncü gününde saat 08.00'de başlayacak yarışlarda 6 özel etapta mücadele edecek.

        • 4

          Sarıkamış Rallisi, 25 Şubat Pazar günü saat 13.20'de Duja Chalet önündeki finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

        • 5

          Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Otomobil sporlarını büyükşehirlerden çıkartıp, yurdumuzun dört bir köşesine ve birbirinden farklı lokasyonlara taşımayı her zaman hedefliyoruz. Bu hedefe doğru giderken Kars Valiliği'mizin yaptığı gibi yerel yönetimlerden ve yerel sponsorlardan destek alabilmemiz çok kıymetli. Eksi 36 Spor Kulübü'müzün düzenlediği bu yarışın, sportif mücadelenin yanı sıra, Sarıkamış'a turizm açısından da değer katacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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