Ralli sezonu "kristal karlar diyarı" Sarıkamış'ta açılıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Otomobil sporlarını büyükşehirlerden çıkartıp, yurdumuzun dört bir köşesine ve birbirinden farklı lokasyonlara taşımayı her zaman hedefliyoruz. Bu hedefe doğru giderken Kars Valiliği'mizin yaptığı gibi yerel yönetimlerden ve yerel sponsorlardan destek alabilmemiz çok kıymetli. Eksi 36 Spor Kulübü'müzün düzenlediği bu yarışın, sportif mücadelenin yanı sıra, Sarıkamış'a turizm açısından da değer katacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.