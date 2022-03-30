Manchester United'ın Alman menajeri Ralf Rangnick'ten hakemler için ilginç bir öneri geldi. Daily Mail'de yer alan habere göre; Rangnick Premier Lig menajerleri ve hakem başkanı Mike Riley ile yapılan son toplantıda hakemlerin, oyuncuları daha yakından tanımaları ve iletişim kurmaları için takımlarla birlikte antrenman yapma fikrini öne sürdü.
RAGNICK'E DESTEK
Sporx'in aktardığına göre Alman menajerin bu fikri toplantıda bulunan diğer takım yöneticileri tarafından da desteklendi. Öte yandan toplantıda Ralf Rangnick, Jürgen Klopp, Dean Smith, Frank Lampard ve Graham Potter ise VAR hakemleri için endişelerini de dile getirdiler. 5 teknik adam, VAR hakemlerinin yoğun bir eğitimden geçerek, sistemi doğru kullanmaları gerektiğini söylediler. 5 antrenör, VAR'daki 'açık ve bariz' terminolojisinin pozisyonlarda yardımcı olmadığını ve gözden geçirilmesini gerektiğini istediler.
TARTIŞILAN OFSAYT BAYRAKLARI
Öte yandan kulüp menajerleri toplantıda, ofsayt pozisyonlarında yardımcı hakemlerin bayraklarını geç kaldırmadaki tartışmalarla ilgili açıklama istedi. Hakem şefi Riley bu tip pozisyonları azaltmak istediklerini söyledi.
HAKEMLE KONUŞMA İSTEĞİ!
Dean Smith ve Frank Lampard, maçlardan sonra 30 dakika içerisinde hakemlerle konuşmak istediklerini, Mike Riley ise bunun kovid sonrası normale dönüşte eski haline getirileceğini belirtti.
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