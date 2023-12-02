Rakipler belli oldu! EURO 2024 Türkiye A Milli Takım maçı ne zaman?
A Milli Takımımızın EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda rakipleri belli oldu. EURO 2024'te F grubunda yer alan Türkiye'nin grup aşamasında oynayacağı maçların tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "EURO 2024 Türkiye maçları ne zaman, Avrupa Futbol Şampiyonası hangi tarihte başlıyor?" İşte A Milli Takım futbol takımının oynayacağı maçlar...
- 1
A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerinin belli olmasının ardından, Türkiye'nin oynayacağı maçların tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. 2 Aralık Cumartesi günü Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen kura çekimi TSİ ile 20.00'de gerçekleşti. Peki, "EURO 2024 Türkiye maçları ne zaman?" İşte detaylar...
- 2
TÜRKİYE EURO 2024'TE HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?
F GRUBU
Portekiz
Türkiye
Çekya
C yolu play-off galibi
- 3
TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
EURO 2024, toplam 24 takımın katılımıyla 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih Futbol Stadyumu'nda, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Finallere Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.
-
- 4
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımımız'ın da yer alacağı Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de TSİ ile 20.00'de gerçekleşti.