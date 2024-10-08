Rakibine 'Jackie Chan' dedi, ırkçılıktan 10 maç ceza aldı

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FIFA, İtalya Serie A takımlarından Como'da forma giyen Marco Curto'ya ırkçılık yaptığı gerekçesiyle 10 maç ceza verdi.

Sezon öncesi oynanan hazırlık maçında Wolverhampton'la karşılaşan Como'da Marco Curto'ya rakibine yönelik sözleri nedeniyle ceza geldi. Wolves'in Güney Koreli forveti Hwang Hee-Chan için maç içinde yaşanan bir tartışma anında "Kendini Jackie Chan sanıyor" ifadelerini kullanan Marco Curto, FIFA tarafından ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle ceza aldı.

Güney Kore Futbol Federasyonu'nun başvurusunu değerlendiren FIFA, İtalyan savunmacıya 10 maç ceza verdi. Cezanın yarısının 2 yıllık denetimli süre için ertelendiği aktarıldı.