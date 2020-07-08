Patric, dün deplasmanda 2-1 yenildikleri Lecce maçının 90+3. dakikasında, rakip oyuncu Giulio Donati'nin kolunu ısırdı.

Mücadelenin hakemi hareketi görmese de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu izledi ve 27 yaşındaki İspanyol oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Lig disiplin komitesi oyuncuyu, 4 maçtan men ve 10 bin euro para cezası ile cezalandırdı.