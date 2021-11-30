Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş Halka Arzı borsanın gündeminde. Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da işlem görecek olan Rainbow Polikarbonat halka arzında hisse fiyatları ve borsa kodu yatırımcılar tarafından araştırılıyor.
RAİNBOW POLİKARBONAT HALKA ARZDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE?
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş ortaklığının çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 2.000.000 TL (Fatih Akbeyaz'a ait 980.000 TL, Hüseyin Yücel'e ait 580.000 TL, Ekrem Akbeyaz'a ait 272.000 TL, Selahattin Yücel'e ait 168.000 TL nominal değerli) nominal değerli 2.000.000 adet B grubu pay halka arz edilecek.
İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda talep toplama işlemleri 30 Kasım 2021 - 1 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
RAİNBOW POLİKARBONAT HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ
RAİNBOW POLİKARBONAT HALKA ARZDA TALEP TOPLAMA HİSSE FİYATI VE BORSA KODU
Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 10:30-13:00 saatleri arasında “Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek olan Rainbow Polikarbonat halka arzında 1 nominal değerli payın değeri 9,90 TL olarak belirlendi. Roinbow Polikarbonat RNPOL.HE kodu ile işlem görecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!