Rain 110 milyon dolarlık yatırım aldı

Türkiye'ye kısa bir süre önce giriş yapan kripto varlık platformu Rain, 10 Ocak'ta gerçekleşen B serisi finansman turunda 110 milyon dolar yatırım aldı. Paradigm ve Kleiner Perkins'in ortak liderliğinde yürütülen yatırım turuna Coinbase Ventures, GFC, MEVP, Cadenza Ventures ve CMT Digital katıldı.

Rain, kripto varlıklar giderek daha çok benimsenirken bu yatırımını; başta Türkiye olmak üzere faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde lisans almak, farklı bölgelere açılmak, teknolojisini geliştirmek ve ekibini büyütmek için kullanacak.

Rain kurucu ortakları tarafından yayınlanan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Bu finansman turu bizi çok heyecanlandırıyor. Büyümeye odaklandığımız Türkiye'de, regülasyon odağındaki çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Bu yatırım bir yandan bu yöndeki tüm çalışmalarımızı hızlandırıyor, bir yandan da kripto paraların faydaları ve potansiyellerine yönelik ilgili paydaşlarla bilgi paylaşımının sürdürülebilmesine imkân sağlıyor."

Aldıkları yeni yatırımın, faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda kripto varlıklara güvenilir, kaliteli erişim sağlamaya ve bu konu hakkında eğitim sunma odaklı misyonlarını destekleyeceğini belirten Rain ekibi açıklamalarına şöyle devam etti: "Rain olarak kripto paraların finans dünyasını dönüştürme ve iyileştirme anlamında büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Daha açık ve kapsayıcı bir finansal sistem konusunda bizimle aynı hedefi paylaşan Paradigm, Kleiner Perkins ve Coinbase gibi alanlarının en nitelikli yatırımcılardan bazılarıyla birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz."

TÜRKİYE BÖLGESEL PLANIN ODAĞINDA

Bölgesel genişleme planlarının odağına Türkiye'yi alan Rain, blockchain ve yeni nesil finansal hizmetler alanında Türkiye'nin bölgesel merkez olmasına destek olmayı amaçlıyor. 2021'de Türkiye'deki çalışmalarını hızlandıran Rain, öz sermayesini 50 milyon TL'ye yükselterek ülkemizdeki büyümesini sürdürdü.

Globalde alınan yatırımın Rain'e duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirten Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır, şunları söyledi: "Rain olarak bankacılık sektörü temsilcileri ile güçlü ilişkilerimiz ve yasal düzenlemelere tam uyum konusundaki hassasiyetimiz herkesin güvendiği bir yapı inşa etmemizi sağladı. Bunun yansıması olarak da dünyanın çok önemli kurumlarından 110 milyon dolar gibi oldukça büyük bir yatırım aldık. Bu yatırım sayesinde Türkiye'deki büyüme hedefimize odaklanmaya devam edeceğiz. Türkiye'de kripto alanında regülasyonların konuşulduğu şu günlerde Rain'in önceliği; herkesin kripto varlıklara güvenli şekilde erişmesini sağlamak ve regülasyonlara uyumdur. Rain, konusunda uzman global bir teknoloji kaynağına sahip. Alınan yatırımdan inovasyon ve kullanıcı güvenliğini geliştirmek, ayrıca Rain'in Türkiye pazarındaki büyümesini desteklemek için faydalanılacak."

Rain, daha önce Ocak 2021'de MEVP liderliğinde yürütülen A serisi turunda Coinbase Ventures'ın katılımıyla 6 milyon dolar yatırım almıştı. 2021 yılında 1.9 milyar doların üzerinde işlem yaparken, aktif kullanıcı sayısı 185 bini aştı. B serisi turu, olağanüstü başarılı bir yıl geçiren şirket için yeni bir kilometre taşı oldu. 400'den fazla çalışanı bulunan Rain, 2022 yılında iki kat büyüme hedefiyle ekibini genişletmeye devam edecek.

Rain, bölgesel genişlemeyi odağında tutarken kripto para almak, satmak ve saklamak için güvenli ve emniyetli bir alan sunmanın yanı sıra; kripto paralar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlere düzenli eğitimler sunmayı da amaçlıyor.