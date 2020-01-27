27 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz Başkanlığı'nda, Rahşan Ecevit'in ölümün ardından AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP´nin ortak teklifi ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'Devlet Mezarlığı Kanununda' değişiklik öngören düzenlemeyi görüşmek üzere toplandı.
Teklife imza atan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, insanların hayattayken eşleriyle mezarlarını hazırladıklarını ve yan yana gömülmeyi sonradan gelen nesillerden istediğini söyleyerek, "Halkın geleneğinde ahlakında ve vicdanında karşılığı olan bir hususun muallak bırakılması uygun düşmeyeceği için beş parti grubu olarak eksikliği gidermek için bu kanun teklifini verdik. Sayın Rahşan Ecevit hanımefendinin vefatı uyarıcı etki yapmıştır. Rahmetli Rahşan Ecevit ve rahmetli Ecevit'in faaliyetleri her türlü siyasi tartışmanın ötesinde insanların vicdanında karşılık bulmuştur" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, Türkiye'nin Elazığ'da yaşanan depremin ardından tek yürek olduğuna vurgu yaparak, birlik içindeki duruşun Rahşan Ecevit'in defni konusunda da sergilendiğini dile getirdi.
MAKAM SAHİBİNDEN ÖNCE ÖLEN EŞ DE DEFNEDİLEBİLECEK
Yapılan müzakerelerin ardından tüm partilerin ortak imzasıyla hazırlanan önergeyle teklifte değişiklik yapılarak, eşlerin makam sahibinden önce ölmesi halinde de Devlet Mezarlığı'na gömülmesinin önü açıldı.
TEKLİF KABUL EDİLDİ
Görüşmelerin ardından, teklif tüm partilerin oyları ile kabul edildi. Teklif, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun ek birinci maddesine; "Devlet Mezarlığı'na defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebilir" fıkrası eklendi.
Teklifte, düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirtildi. Teklif yarın TBMM Genel Kurulu´nda görüşülecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!