Rahşan Ecevit'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi, DSP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenden sonra Devlet Mezarlığı'na götürüldü. Burada 14 yıl önce hayatını kaybeden Bülent Ecevit'in yanında defnedildi.

97 yaşındaki Rahşan Ecevit, 17 Ocak akşamı tedavi gördüğü GATA'da çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanları Hikmet Çetin ve Cemil Çiçek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski bakanlar Hikmet Sami Türk ve Yaşar Okuyan, eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıçdaroğlu, cenaze töreninde gazetecilerin sorularına "Sadece Türkiye değil, bütün dünyaya örnek davranışlar sergilediler. Birlikte mücadele ettiler, birlikte yol yürüdüler, birlikte hapse girdiler. İşçilerin, yoksulların haklarını birlikte aradılar, aramaya devam ediyoruz. Onların bıraktığı ilkeler, bizim bugün için de sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir." yanıtını verdi.

İmamoğlu da "Siyaset tarihimiz onun yol arkadaşlığını unutmayacak." ifadelerini kullandı.