Rahmi M. Koç Müzesi bir 'tık' uzakta

İstanbul’da kültürü ve endüstri tarihini bir arada sunabilen tek adres olma özelliğindeki Rahmi M. Koç Müzesi, internet üzerinden de gezilebiliyor. Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüsü nedeniyle hayata geçirilen önlemler kapsamında 31 Mart 2020’ye kadar kapalı olan müzeyi isteyen Google Street View ile dilediğince ziyaret edebiliyor.

Müzenin açık ve kapalı dahil olmak üzere 23 bin metrekarelik alanında nostaljik tren turu, denizaltı gezisi, atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar, klasik otomobiller ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor. Zengin koleksiyonuyla geçmişten günümüze endüstri, ulaşım ve iletişim tarihine ışık tutan Rahmi M. Koç Müzesi’nde hem çocuklar hem de büyükler benzersiz bir yolculuğa çıkıyor.

Bilgisayar, cep telefonu veya tablet yardımıyla yapılabilen sanal gezi için adres:

http://www.rmk-museum.org.tr/istanbul/ziyaret-plani/google-sokak-gorunumu