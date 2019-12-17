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Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, sol kalça kırığı tanısı ile hastaneye giden Koç, yapılan başarılı ameliyat ile 2 yıl önce konulan protezin değiştirildiği belirtildi.

Ayağının kırılması nedeniyle ikinci kez ameliyata alınan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi. Yazılı olarak yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklama şöyle:

Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılmıştır.

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir.