10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rahip Brunson'un hapis cezasının onanması istendi
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a verilen cezanın onanmasını istedi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir'de terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a verilen cezanın onanması talep edildi.
Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ABD'li Rahip Brunson ile ilgili dava dosyası Yargıtaya geldi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanan ve "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen Brunson hakkındaki kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tebliğname hazırlandı.
Başsavcılığın tebliğnamesi, dosyayla ilgili kararı verecek Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilerek, Brunson'a verilen hapis cezasının onanması istendi.
- Serbest bırakılıp ABD'ye gitmişti
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istenen Andrew Craig Brunson, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmıştı.
Mahkeme, Brunson'un eylemlerinin, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunu oluşturduğuna karar vermiş ve Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermişti.
Hakkındaki ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri kaldırılan Brunson, karar günü 13 Ekim 2018'de ABD'ye gitmişti.
- Yerel mahkeme ve istinaf süreci
Yerel mahkemenin gerekçeli kararında, Brunson'ın, FETÖ ile zaman içinde iletişim ve etkileşime geçtiği, bu örgütle ortak menfaatler bileşkesinde yardımlaşma ve dayanışma sergilediği belirtildi.
Sanığın, diplomatik olarak yaşadığı sorunları FETÖ'nün sıkça vurgu yaptığı "dinler arası diyalog" maskesi altında örgüt aracılığıyla çözme eğiliminde olduğu ve örgütün sözde Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz'dan destek aldığı anlatılan gerekçeli kararda, Brunson'ın "kazan kazan" prensibiyle hareket ederek FETÖ'den yardım aldığı ve bu örgütle iş birliği içerisinde olduğu, örgütün hiyerarşisinde bulunmadığı ancak örgüte yardım ettiği kaydedildi.
Gerekçede, Brunson'ın görev yaptığı Diriliş Kilisesi'nde Kürt kökenli Suriye veya Türkiye vatandaşlarından oluşan ayrı bir cemaatin bulunduğu, sanığın burada YPG/PKK gibi örgütlere yardım sayılabilecek faaliyetler içerisinde bulunduğu tespitleri de yer aldı.
Yerel mahkemenin gerekçeli kararını tamamlamasının ardından bu karara yapılan itiraz, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince ele alınmıştı. Daire, istinaf başvurusunun reddine karar vermişti.
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