Rahimcan Kapkap'a 'En İyi Çıkış Yapan Oyuncu' ödülü

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Marmara Üniversitesi ve Marmara işletme kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen 'Kristal Marmara Ödülleri' önceki akşam İstinye Boğaziçi Kültür Sanat Merkezinde düzenlendi. Törene katılanlar arasında; Fatma Turgut, Can Baydar, Melike Şahin ve Rahimcan Kapkap gibi ünlü isimler vardı.

Fatma Turgut ve Can Baydar

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"YAŞÇA YAKIN OLDUĞUM İNSANLARDAN ÖDÜL ALMAK GURUR VERİCİ"

Gecede SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Metehan' karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, 'En İyi Çıkış Yapan Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Kapkap, duygularını "Çok kıymetli bir ödül töreni. Yaşça yakın olduğum insanlardan bu ödülü almak çok gurur verici" sözleriyle dile getirdi.

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Rahimcan Kapkap

"HERKES İŞİNİ LAYIKIYLA YAPIYOR"

Dizi hakkında da konuşan Rahimcan Kapkap, "Dizi çok güzel gidiyor. Reytinglere doyamıyoruz. Niceleri gelsin. Yeni bölümlerde heyecan daha da artacak. Senaryo çok güzel ilerliyor. Çok fazla karakter var. Herkes işini layıkıyla yapıyor. Yeni bölümler için beklemede kalın" dedi.

Melike Şahin

"EN BÜYÜK ÖDÜLLERDEN DAHA BÜYÜK"

Yılın 'En İyi Şarkısı' ödülünü alan Melike Şahin de "Öğrenci arkadaşlarımızın beni bu ödüle layık görmesi beni o kadar mutlu ediyor ki, en büyük ödüllerden daha büyük. 'Canı Beni Çekti' ilk defa ödül almış oldu" dedi.