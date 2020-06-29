Rahim naklinden anneliğe uzanan süreçte "Kovid-19" hassasiyeti

AA

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan, 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakli yapılan ve geçen yıl hamile kalan Derya Sert'in 4 Haziran'a denk gelen doğumu, Kovid-19 nedeniyle büyük bir hassasiyetle takip edilerek başarıyla tamamlandı.Özkan, AA muhabirine, Derya Sert'in hamileliğinin, dünyaya rahim nakli konusunda önderlik eden bir vaka olduğunu belirtti.Sert'in, bu anlamda literatüre önemli katkılarının bulunduğuna işaret eden Özkan, uzun ve yorucu bir sürecin sonunda, sağlıklı bir çocuk dünyaya gelmesiyle çabalarının karşılığını aldıklarını dile getirdi.Özkan, rahim naklinde dünyanın en tecrübeli ekiplerinden biri haline geldiklerini, ekibinin, gelecek dönemde birçok insana faydası olacağını bildirdi.Sağlık Bakanlığının da bu süreçte kendilerine güvenmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Özkan, "O güveni boşa çıkarmamak önemliydi. Tecrübemize güvendiler. İlk nakil için özel izin vermişlerdi. Sürekli bilgi paylaşımında bulunduk. Bütün bu sürecin maddi sorumluluğu ve tıbbi boyutlarında da bize destek verdiler. Sürecin sonu da güzel bitti. Yeni nakiller için bu önemliydi. Mutlaka yeni rahim nakilleri yapılacak." dedi.- "Transferi çok izole bir şekilde yaptık"Özkan, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının kendilerinde de endişe oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Hamilelik, pandeminin tam zirve yaptığı dönemlere denk geldi. Hem riskli hem de şanslı bir dönemdi. Derya ile daha çok ilgilenme şansımız oldu. Transferi çok izole bir şekilde yaptık. Klinikteki tedavi süreci de yoğun bir döneme denk gelmedi. Bütün hamilelik sürecinde Kovid-19'a karşı tüm önlemleri alarak herhangi bir bulaş olmadan en iyi şekilde takip ettik. Kendisi de bu süreci herkesten izole şekilde geçirdi. Bizim söylediğimiz bütün kurallara harfiyen uydu. Bize sürecin olumsuz bir yansıması olmadı." diye konuştu.- "Kovid-19 stresiyle geçen hamileliğin sonu mutlu bitti"Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ise iki kızından sonra Ömer Özkan bebeği de oğlu gibi gördüğünü söyledi.Çift kol nakli yaptıkları Cihan Topal'ın oğluna da "Ömer Özkan" adı verildiğini hatırlatan Özkan, hastaların hayatındaki güzel gelişmeleri gördükçe mutlu olduklarını kaydetti.Nakilden sonraki yaklaşık 10 yıllık sürecin zorlu geçtiğini anlatan Özkan, "Hamileliğin pandemiye denk gelmesi 'enfekte olur' korkusu oluşturdu. Antalya bu anlamda şanslıydı. Diğer illere göre vaka sayısı oldukça az. Hastanemizde de en iyi şekilde önlemler alındı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Kovid-19 stresiyle geçen hamileliğin sonu mutlu bitti." ifadelerini kullandı.Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de, 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.