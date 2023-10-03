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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Rahim isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

RAHİM ADININ ANLAMI NEDİR?

Rahim ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Rahim adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Rahim isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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RAHİM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Rahim ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Merhametli, acıyan, esirgeyen (kimse).

Memelilerde yavrunun içinde oluştuğu ve doğuncaya kadar büyüyüp geliştiği ana karnındaki etten torba.

(Anne tarafından) Akrabâ, hısım.

RAHİM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Rahim ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir ve Rahim adını koymak caizdir.

RAHİM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Rahim ismini kullanan 8.121 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Rahim ismini kullanan 1.058 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Rahim ismini kullanan 410 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Rahim ismini kullanan 360 kişi bulunmaktadır.

RAHİM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Rahim adındakiler iş dünyasında iyi bir gözlemcidirler ve çok önemli modacı, yazar olabilirler; ancak çok fazla işle uğraşmaktan bazen sıkıntı yaşayabilirler. Maymun iştahlı olabilirler ve işlerini bitirmeden başka işlere başlamaları başarısızlıklarına neden olabilir. Dengeli ve dikkatli hareket etmelidirler. Oldukça düşünceli ve merhametli insanlardır. Sanatsal yetenekleri fazladır ve yaratıcı insanlardır.

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