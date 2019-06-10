Çocuk sahibi olmak için her yolu deneyen bazı kadınlar HSG olarak adlandırılan rahim filmi sayesinde bu amaçlarına ulaşabiliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre HSG bir tedavi yöntemi olmasa da çok önemli bir tetkik olarak kabul ediliyor. Bunun nedeninin rahim filmi sonrasında birçok kadının kendiliğinden hamile kalabilmesi ya da rahme bağlı bir çok sorunun gün ışığına çıkması olduğu belirtiliyor. Ankara Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Selen Seker Ecemiş, “Kısırlık nedeniyle başvuran hastalarda kadın faktörünü anlamak için kullandığımız en önemli tetkiklerden biri rahim filmidir” diyor ve devam ediyor; “Rahim filmi adından anlaşılacağı gibi bize rahimle ilgili patolojileri gösteren bir tetkiktir. Bu yolla rahmin şeklini, tüpleri ve tüplerin rahimle olan bağlantısını net bir şekilde görüyoruz. ”

BEBEK SAHİBİ OLMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ AÇIĞA ÇIKARIYOR

Rahim filminin genelde adet bitiminde rahim duvarı inceyken gerçekleşmesi gereken bir tetkik olduğu belirtiliyor. İşlem için Radyokonstrat bir madde verilerek vajinal yoldan rahmin ve tüplerin görülmesi amaçlanıyor. X-ray kullanılarak yapılan bir tetkik olduğu için filmin çekildiği ay tedaviye başlanamıyor. Bu nedenle rahim filminin tedavi öncesi bir hazırlık olarak yorumlanmaması gerekiyor. Uygulamanın gösterdiği bulgular tüp bebek tedavisi için çok önemli görülüyor. Tüplerde herhangi bir genişleme ya da tıkanıklık veya rahim içerisinde gelişen miyom gibi iyi huylu kitleler bu sayede saptanabiliyor. Bunun yanında Septum gibi gebeliği engelleyebilecek perdeler veya rahmin doğumsal anomalileri de rahim filminde net bir şekilde görülüyor. Bu tip anomaliler tüp bebek tedavisi öncesinde ameliyat ve benzeri girişimlerle gideriliyor ve hasta böylelikle tüp bebek tedavisine hazırlanmış oluyor.

SORUNLARI ÖNCEDEN GÖRMEK ÇÖZÜMÜ KOLAYLAŞTIRIYOR

Op. Dr. Selen Sakar Ecemiş, “Rahim tüp filmi, tüp bebek tedavisine başlamadan önce hastaların çoğundan istediğimiz bir tetkiktir. Tüp bebek tedavisinde kişinin tüplerinde daha önceden gelişen hastalıklar ve içinde sıvı biriken durumlar tüp bebek başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunları önceden görmemiz hem hastanın tedavisinin gerçekleşmesi hem de tüp bebek tedavisinin başarı şansını artırması bakımından çok önemlidir” diyor.

AĞRI KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR

Rahim filmi halk arasında ağrılı bir yöntem olarak bilinse de ağrının kişiden kişiye değiştiği belirtiliyor “HSG rahim filmi; tekrarlayan düşük, infertilite (kısırlık) ve kapalı kanal gibi rahim ve fallop tüplerine dair hemen tüm sağlık problemlerinin kolayca saptanmasını sağlayan etkili bir yöntem olarak değerlendiriliyor. Rahim filmi sonrası hamile kalan çok sayıda kadına rastlanıyor. Bir tedavi yöntemi olmamasına rağmen bazı kadınların HSG çekimi sonrası gebe kalmaları dikkat çekiyor. Bunun nedeninin, rahim filmi çekimi esnasında verilen kontrast maddenin bir tür kimyasal etki yaparak fallop tüplerine ulaşımı kolaylaştırması ve rahim içi mukozayı uyararak embriyonun tutunmasına katkı sağlaması olduğu düşünülüyor.