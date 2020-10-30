Rahim Ak kimdir?

HABERTURK.COM

Habertürk finans editörü Rahim Ak, borsa manipülatörleriyle ilgili son dönemde yaptığı başarılı haberlerin ardından gündem oldu. Borsa yasaklısı olmasına rağmen Twitter'dan hisse önerisi yapan Hasan Meşe ile ilgili haberi de ses getiren ve 'trending topic' listesine Rahim Ak, ödüllü bir gazeteci.

1975 Kars doğumlu Rahim Ak, Para dergisi, Dünya ve Sabah gazetelerindeki muhabirlik, editörlük deneyiminin ardından kuruluşundan bu yana Habertürk gazetesinde finans editörlüğü yaptı. Aynı zamanda Vergi Konseyi üyesi de olan Rahim Ak, bu alandaki yazılarıyla da dikkat çekti. Bir başka uzmanlık alanı olan sigorta konusunda da sektörün nabzını tutan ve bu konudaki yazıları ve TV programlarıyla da adından söz ettirdi. Rahim Ak, Habertürk gazetesinin yayın hayatına son vermesinin ardından çalışmalarını Haberturk.com'da sürdürdü. Buradaki başarılı haberleri kendisine önemli ödülleri de getirdi.

RAHİM AK'IN ÖDÜLLERİ

Bu ödüllerden ikisi bu yılın Eylül ayında geldi. Rahim Ak, 'Pandemi Gölgesinde Büyük Finansal Dönüşüm' başlıklı haberiyle Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında verilen 'Sermaye Piyasası Haberi Ödülü'nün sahibi oldu. Rahim Ak'ın yazı dizisi manipülatörlerin küçük yatırımcıları kandırmak için kullandığı yöntemleri ortaya koymuş, konuyu gündeme taşıyarak yetkililerin harekete geçmesinde etkili olmuştu.

Yine Eylül ayında Ekonomi Gazetecileri Derneği, 12'incisi düzenlenen başarı ödülleri çerçevesinde Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın 'Borsaya büyük dönüş' manşetiyle yayımlanan haberini 'yılın internet haberi' olarak seçti.