Aslında rahim ağzı kanserinin yüzde 90’ı erken dönemlerinde, hatta henüz hücre değişimlerinin olduğu süreçte yakalanabiliyor ve bu sayede de tedavi imkanı doğuyor. Ancak rahim ağzı kanseri, toplumda doğru sanılan yanlış bilgiler nedeniyle erken teşhis edilemeyebiliyor, bu yüzden de tedavi gecikilebiliyor. Peki toplumda kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler neler?