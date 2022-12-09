Bugüne kadar 22 kitap yazan, Türkçe, Kürtçe, Süryanice, Almancanın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Arapça, Latince ve bazı Afrika dillerini de bilen Doğan, yaklaşık 1 ay önce hayır işleri için Afrika ülkelerine gitti. Doğan'ın bahçesine diktiği 15 zeytin fidanı, geçen hafta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Fidanların kırılmış olduğunu gören komşusu, durumu hala yurt dışında olan Hatune Doğan'a bildirdi.

"FİDANLAR ONLARA NE YAPTI? YAZIKLAR OLSUN YAPANLARA"

Olayı duyunca çok üzüldüğünü belirten Hatune Doğan, "Ben İzbıraklıyım. Biz dönüş yapıyoruz vatanımıza. Vatanımızı çok seviyoruz. Ev yaptık. 3 sene önce zeytin fidanı koymuştum bahçede. Geçen hafta maalesef bu fidanları kırmışlar, bozmuşlar. Niye o fidanları kırdılar? Fidanlar onlara ne yaptı, 3 senelik zeytin fidanları. Yani yazıklar olsun bunu yapanlara ve bu tabii şeytan işidir, insan işi değildir. Keşke bu olmasaydı. Biz dönmek istiyoruz ve dönüyoruz. Devletin koruması bize lazım ve istiyoruz. Teşekkürler. İnşallah barış olacak tüm dünyada ve Türkiye'de de. Selam istiyoruz, barış istiyoruz" dedi.