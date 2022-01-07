Rahatsızlanan yolcuyu belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirdi

AA

Boğaziçi-Düzce hattında çalışan 81 ABZ 354 plakalı otobüse binen 69 yaşındaki Kadir Yeşildağ, bir süre sonra rahatsızlandı.

Aracı durduran şoför Mehmet Şengüloğlu, 112 Acil Servis'i aradı. Yaşlı adamın rahatsızlığının ciddi olabileceğini düşünen Şengüloğlu, otobüsle Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine hareket etti.

Şengüloğlu, güzergah boyunca sağlık ekibiyle görüşerek geldiği hastanede, yolcuyu Acil Servis girişine getirerek personele teslim etti. AA'nın haberine göre; tedavi altına alınan Yeşildağ'ın kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Öte yandan, yolcunun otobüsle hastaneye getirilme anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Otobüs şoförü Mehmet Şengüloğlu, "Her zaman kullandığımız güzergah olan Boğaziçi hattında ilerliyordum. Necla Pekolcay Yurdu'nda öğrenciler indikten sonra, daha önceden de tanıdığım yolcunun rahatsızlandığını fark ettim. Diğer yolculardan rica ederek acile gitmek için izin istedim. Aracın ikaz lambalarını yakarak hastanenin acil servisine gittim. Daha sonra diğer yolcuları mağdur etmeden güzergahıma devam ettim." şeklinde konuştu.