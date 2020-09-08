Rahatsızlanan çocuğu çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren temizlik görevlisi ödüllendirildi

AA

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi beraberindekilerle havale geçiren küçük kızı o sırada bölgede bulunan belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren temizlik görevlisi Eyyüp Yıldız'ı evinde ziyaret etti.

Çiftçi, bir süre sohbet ettiği Yıldız'a duyarlı davranışından dolayı teşekkürlerini iletti.

Temizlik işçisine belediye tarafından verilen ikramiyeyi ileten Çiftçi, Yıldız'ın oğluna ise bisiklet hediye etti.

Ali Çiftçi, "Allah kendisinden razı olsun. Tüm personelimiz duyarlıdır. Örnek davranışından dolayı kendilerini kutlarız." diye konuştu.

Kamyon şoförü Eyyüp Yıldız ise sadece insanlık vazifesini yerine getirmeye çalıştığını belirterek, belediyeye ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Şanlıurfa'da 6 gün önce havale geçiren küçük kız, o sırada bölgede bulunan belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirilmiş, o anlara ilişkin görüntüler ise vatandaşlardan ciddi destek görmüştü.