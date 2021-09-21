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Ragnarok 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıkladı mı? Ragnarok 3. sezon tarihinde son durum...

Netflix'in ilk iki sezonuyla büyük bir ilgi gören dizisi Ragnarok'un yeni sezonu için araştırmalar başladı. 2. sezonu 27 Mayıs'ta yayınlanan dizinin 3. sezonunun 2022 Nisan ya da Mayıs ayında yayınlanması bekleniyor...

21.09.2021 - 18:26 | Güncelleme: ABONE OL
Ragnarok 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıkladı mı? Ragnarok 3. sezon tarihinde son durum...

Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan Ragnarok'un ilk iki sezonu Türkiye'de büyük ilgi uyandırmıştı. Thor efsanesinin konu edinildiği dizinin ilk sezonu 31 Ocak 2020 tarihinde yayına girmişti. Peki Ragnarok 3. sezon ne zaman başlayacak?

RAGNAROK 3.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ragnarok dizisinin 3.sezonu hakkında Netflix resmi açıklama henüz gelmedi. İşte merakla beklenen dizinin 2. sezon tarihi...

RAGNAROK KONUSU

Dizi, küçük bir kasabaya taşınan Edda adında ki çocuğun başına gelenleri anlatıyor. Bu kasabada ılık geçen kışlar, aşırı şiddetli yağmurlar çok normal. Kasabanın nüfusu ise iklim değişikliklerinden çok mağdurlar ve bir kıyamet sinyali olarak görüyorlar. Bu hadiseleri Ragnarok olarak betimliyorlar.

Mitoloji ile az çok alakası olan ya da Thor filmini izleyenler bilir ki Ragnarok insanlığın yaşayacağı son savaştır. Bir nevi kıyamettir. Bunun en büyük sebebi olarak ise dizi iklim değişikliğini gösteriyor. Çünkü artık yaşanacak bir atmosfer kalmayacak. Temel ihtiyaçlarımızı sağlayacağımız kaynaklar hazine değerinde olacak. Bu dizide bunun ile mücadele konu ediliyor.

RAGNAROK OYUNCULARI

Fantastik maceranın eşlik ettiği dizinin oyuncu kadrosunda bulunan bazı isimler ve canlandırdıkları karakterler:

David Stakston – Magne Seier
Theresa Frostad Eggesbø – Saxa
Synnøve Macody Lund – Ran
Herman Tømmeraas – Fjor
Jonas Strand Gravli – Laurits Seier
Emma Bones – Gry
Gísli Örn Garðarsson – Vidar
Henriette Steenstrup – Turid Seier
Eli Anne Linnestad – Wenche
Odd-Magnus Williamson – Erik

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