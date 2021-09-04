Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bulunan Dokuzdeğirmen rafting parkuru, maceraseverlerin uğrak adresi oldu.
AA'nın haberine göre hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen macera tutkunları, soluğu yağışların ardından suyun yükseldiği Dokuzdeğirmen köyündeki rafting işletmelerinde alıyor.
Özellikle Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve çevre illerden gelen günübirlikçi tatilciler, hem doğanın tadını çıkarıyor hem de adrenalin dolu parkurda keyifli vakit geçiriyor.
"TÜRKİYE'NİN RAFTİNG KONUSUNDA CAZİBE MERKEZİYİZ"
Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, raftinge ilginin yoğun olduğunu söyledi.
Önemli bir lokasyonda bulunduklarını dile getiren Tepe, "Türkiye'nin rafting konusunda cazibe merkeziyiz. İnsanlar uzun tatillerin dışında günübirlik tatillerini burada değerlendiriyor. Bölgede çadır kamplar ve çeşitli hizmetler veren tesislerimiz var. Bölgeye gelenlerin yüzde 85'i rafting yapıyor. Standartlarımız üst seviyede, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlanıyor. Doğayla iç içe ortam misafirlerimizi memnun ediyor" diye konuştu.
Tepe, parkurun heyecan verici olduğunu belirterek tüm maceraseverleri rafting yapmaya davet etti.
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