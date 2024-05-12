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        Haberler Ekonomi Alışveriş RAFLARDA! BİM aktüel 14 Mayıs 2024 kataloğu: Bu hafta BİM katalog indirimli ürünler fiyatları listesi - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu raflarda! 14 Mayıs 2024 BİM indirimli ürünleri

        BİM 14 Mayıs 2024 aktüel kataloğu paylaşıldı. Farklı kategorilerde pek çok sınırlı sayıdaki ürün salı günü satışa çıkacak. 14 Mayıs 2024 BİM kataloğunda bu hafta; pilavlık pirinç 119 TL, soslu piliç kanat 95 TL, tıraş bıçağı 215 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 14 Mayıs 2024 Salı BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 14.05.2024 - 07:05
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        • 1

          Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 14 Mayıs 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

          BİM AKTÜEL 14 MAYIS 2024 KATALOĞU

          Efsane İthal Pilavlık Pirinç - 119 TL

          Söke Tam Buğday Unu - 22,50 TL

          Saban Bulgur Pilavlık - 119,50 TL

          Verde Pirina Yağı Hafif Lezzetler - 149 TL

          Tamek Garnitür - 27,50 TL

          Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir - 74,50 TL

          Tukaş Domates Salçası - 89,50 TL

          Torku Sucuk Dana Kangal - 175 TL

          Erpiliç Soslu Piliç Kanat - 95 TL

          Oba Makarna - 9,75 TL

        • 2

          Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı - 139,50 TL

          Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı - 89,50 TL

          Papia Biocare Kağıt Havlu - 79 TL

          Kotex Natural Günlük Ped İnce - 29,50 TL

          Gilette Venüs Breeze Tıraş Bıçağı - 215 TL

          Mangalet Mangal Kömürü - 99 TL

          Voit Deodorant - 75 TL

          Selin Parfümlü Kolonya - 49,50 TL

        • 3

          BİM AKTÜEL 15 MAYIS 2024 KATALOĞU

          Keysmart Nofrost Buzdolabı - 18.499 TL

          Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 9.999 TL

          Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi - 8.999 TL

        • 4

          BİM 17 MAYIS 2024 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

          Northpacific Aile Tipi Çadır - 4.999 TL

          Northpacific Verandalı Çadır - 3.999 TL

          Northpacific Hızlı Kurulan Duş-Giyinme Tuvalet Çadırı - 799 TL

          Northpacific Uyku Tulumu - 599 TL

          Northpacific Şişme Kamp Yastığı - 199 TL

          Northpacific Fonksiyonel Kamp Sandalyesi - 1.799 TL

        • 5

          Proware Solar Panelli Güç Kaynağı - 1.599 TL

          Kamp Işığı - 139 TL

          Paslanmaz Çelik 3'lü Kamp Yemek Seti - 999 TL

          El Feneri - 189 TL

          Northpacific Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati - 449 TL

          Northpacific Katlanabilir Matara - 199 TL

        • 6

          Proware Büyük Kamp Baltası - 699 TL

          Proware Fonksiyonel Kamp Baltası - 279 TL

          Proware Çok Amaçlı El Aleti - 429 TL

          Kamp Bıçağı - 429 TL

          Northpacific Hamak - 349 TL

          Proware Çadr Kazığı - 99 TL

          Halat - 199 TL

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