A101 aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta 23 Kasım 2023 A101 kataloğu indirimli ürünleri
A101 23 Kasım Perşembe günü satışa çıkacak indirimli ürünleri internet sitesi üzerinden paylaştı. Bu hafta kasım ayı A101 kataloğunda; 'Öğrencinin Halinden Anlayan Fırsatlar Şimdi A101'de' sloganıyla marka marka telefon kampanyası ön plana çıkıyor. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. İşte, 23 Kasım 2023 yeni A101 indirimli ürünleri fiyat listesi...
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A101 aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşacak. Bu hafta A101 marketlerde satılacak fırsat ürünleri belli oldu. Birbirinden farklı sınırlı sayıda ürün seçeneğinin sunulduğu A101 kataloğunda cep telefonu kampanyası ve dijital piyano dikkat çekiyor. İşte 23 Kasım 2023 Perşembe A101 aktüel kataloğu indirimli ürünleri...
A101'E CEP TELEFONU GELİYOR
Oukitel C32 Cep Telefonu 4.699 TL
Reeder S23 Pro Max 6.399 TL
Tecno Spark 10 Pro Cep Telefonu 8.299 TL
Realme 10 Cep Telefonu 8.699 TL
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23 KASIM 2023 A101 AKTÜEL KATALOĞU
Toshiba 65" Ultra HD Smart TV 16.499 TL
Samsung Full HD Smart TV 10.499 TL
Canon Tanklı Yazıcı 3.599 TL
Piranha Akıllı Bileklik 169 TL
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SEG Çamaşır Makinesi 8.999 TL
SEG Buzdolabı 6.699 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 3.899 TL
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Fakir Magichef Stand Mikser 2.499 TL
Kiwi Tüy Alma Cihahzı 1.299 TL
Arzum Dikey Süpürge 999 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 249 TL
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Vega 6 Kişilik Masa Takımı 4.750 TL
L Koltuk 4.250 TL
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jWIN Tuşlu Piyano 13.990 TL
jWIN Çantalı Keman 1.499 TL
jWIN 61 Tuşlu Org 549 TL
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Hascevher Düdüklü Tencere 449 TL
Hascevher Kapaklı Gözleme ve Balık Tavası 249 TL
Taç Ultra Granit Basık Tencere 399 TL
Metal Sporcu Matarası 129 TL
Kesme Tahtası ve Render 55 TL
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Mermer Desenli Katlanabilir Masa 499 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası 279 TL
Servis Tabağı 29,90 TL
Rakle Dekorlu Kokulu Mum 39,90 TL
LAV Kapaklı Cam Kavanoz 10,50 TL
Cam Motivasyon Matarası 32,50 TL
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