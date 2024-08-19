A101'de motorlu bisiklet ve küçük ev aletleri satışa çıkıyor!
A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 22 Ağustos 2024 A101 aktüel ürünler listesi...
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A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 22 Ağustos bu perşembe A101 kataloğunda neler, hangi ürünler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...
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A101 AKTÜEL 22 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU
Toshiba Ultra HD Smart LED TV - 19.499 TL
Hiking A45 Cep Telefonu - 4.999 TL
Samsung Galaxy Watch 4-40 mm - 3.199 TL
Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk - 7.999 TL
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Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet - 16.990 TL
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SEG 6001 Bulaşık Makinesi - 8.999 TL
SEG CM 1212 - E Çamaşır Makinesi - 14.999 TL
Kiwi KSC 4215 Buharlı Temizleyici Mop - 1.399 TL
Arzum AR1111 Starry El Blender Seti - 1.399 TL
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Piranha 12V Akülü Vidalama Seti - 699 TL
Piranha 10 Parça Hobi Seti - 699 TL
Piranha Darbeli Matkap - 599 TL
Katlanabilir Kamp Sehpası - 349 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi - 219 TL
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Mermer Desenli Katlanabilir Masa - 549 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası - 329 TL
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