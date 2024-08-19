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        Haberler Bilgi Ekonomi RAFLARA GELİYOR! A101 aktüel 22 Ağustos kataloğu ürünleri satışa çıkıyor! A101'de motorlu bisiklet ve küçük ev aletlerinde indirim fırsatı!

        A101'de motorlu bisiklet ve küçük ev aletleri satışa çıkıyor!

        A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 22 Ağustos 2024 A101 aktüel ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 22:39 Güncelleme: 19.08.2024 - 22:39
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        • 1

          A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 22 Ağustos bu perşembe A101 kataloğunda neler, hangi ürünler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...

        • 2

          A101 AKTÜEL 22 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU

          Toshiba Ultra HD Smart LED TV - 19.499 TL

          Hiking A45 Cep Telefonu - 4.999 TL

          Samsung Galaxy Watch 4-40 mm - 3.199 TL

          Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk - 7.999 TL

        • 3

          Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet - 16.990 TL

        • 4

          SEG 6001 Bulaşık Makinesi - 8.999 TL

          SEG CM 1212 - E Çamaşır Makinesi - 14.999 TL

          Kiwi KSC 4215 Buharlı Temizleyici Mop - 1.399 TL

          Arzum AR1111 Starry El Blender Seti - 1.399 TL

        • 5

          Piranha 12V Akülü Vidalama Seti - 699 TL

          Piranha 10 Parça Hobi Seti - 699 TL

          Piranha Darbeli Matkap - 599 TL

          Katlanabilir Kamp Sehpası - 349 TL

          Katlanabilir Kamp Sandalyesi - 219 TL

        • 6

          Mermer Desenli Katlanabilir Masa - 549 TL

          Mermer Desenli Yer Sofrası - 329 TL

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