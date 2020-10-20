Rafinerici lisansı sahipleri, LPG dağıtıcı lisansı sahibi müşterilerinin taleplerini karşılamak için yıllık üretim kapasitelerinin azami yüzde 15'i kadar LPG'yi toptan alabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, rafinerici lisansı sahipleri, kapsam dahilindeki toptan LPG alımını, bu müşterilerinin rafineri bölgesi dışındaki taleplerini karşılamak üzere diğer LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinden temin edebilecekler.