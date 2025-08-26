Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop doğum gününde buluştu

1996 - 2003 arasında evli kalan Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop, yıllar sonra şarkıcının doğum gününde bir araya geldi.

Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop'a kızları; Su Yaşdut ve Şevval Yaşdut da eşlik etti. Tuğba Altıntop, eski eşinin 57'nci yaşını; "Her zaman sevgiyle... İyi ki doğdun" sözleriyle kutladı.