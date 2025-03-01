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        Haberler Magazin Rafael Cemo Çetin'den Dilan Çiçek Deniz'e: İyi ki doğdun aşkım

        Rafael Cemo Çetin'den, Dilan Çiçek Deniz'e: İyi ki doğdun aşkım

        Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, oyuncu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in doğum gününü paylaştığı fotoğraflarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:01
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        "İyi ki doğdun aşkım"
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        Dilan Çiçek Deniz, yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

        Birliktelikleri devam eden ikiliden Deniz, önceki gün 30 yaşına bastı. Çetin de sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı karelerle kutladı.

        Dilan Çiçek Deniz ile daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını yayınlayan Rafael Cemo Çetin gönderisine "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü.

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        #Dilan Çiçek Deniz
        #rafael cemo çetin

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