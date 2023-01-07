'Rafadan Tayfa'nın galası gerçekleştirildi

HABERTURK.COM

'Rafadan Tayfa' filminin galasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra milletvekilleri, Bekir Aksoy ve Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson da çocuklarıyla birlikte yer aldı.

"DUYAR DUYMAZ GELDİK" Bekir Aksoy, oğlu Asil ile katıldığı 'Rafadan Tayfa'nın gösterimi için, "Biz duyar duymaz geldik hemen. Ankara'da da stüdyolarını gezdik, muhteşem bir iş gerçekten. Asil yaş olarak aslında yakaladı 'Rafadan Tayfa'yı, gerçeklerini burada görünce hafiften bir tırsma oldu ama çok başarılı... Dünya çapında bir iş yapıyorlar. Türkiye'nin geçmişini, geçmiş karakterlerini günümüze taşıyorlar. Arkadaşlığı, mahalle keyfini güzel başardılar. Teknik anlamda da doğru şeyler yapıyorlar. Dünyada da çok başarılı bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. İsmail Bey'i (İsmail Fidan), ekibini ve buna destek olan TRT'yi tebrik ediyorum" dedi.

GALADA 'GALAKTİK TAYFA' SÜRPRİZİ Filmle eş zamanlı olarak hikâyenin anlatıldığı 'Galaktik Tayfa' kitabı da raflardaki yerini aldı. Yazar Ozan Çivit'in kaleme aldığı kitap, galaya gelenlere ücretsiz hediye edildi. Kitapta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da yazdığı bir bölüm de bulunuyor.

"ŞARKI SÖZLERİ VE BESTELERİ BANA AİT" Açıklamada görüşlerine yer verilen 'Rafadan Tayfa' projelerinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan da 'Galaktik Tayfa'nın serinin en eğlenceli ve en büyük hikayesi olduğunu bildirdi. Filme uzaylı 'Zobi'nin yanı sıra Karadenizli ve Egeli iki karakter de eklediklerini ifade eden Fidan, geçmiş filmlerde olduğu gibi son yapımda da şarkı sözleri ve bestelerin kendisine ait olduğunu dile getirdi.

81 İL VE 9 ÜLKE 'Galaktik Tayfa', 81 ilde aynı gün beyazperdeye yansıdı. Aktif sinema salonu bulunmayan Sinop ve Ardahan gibi illerde kültür merkezleri gibi uygun mekanlara özel DCP sistemi kuruldu. Bu sistem sayesinde 81 ildeki çocuklar, aynı gün 'Galaktik Tayfa' heyecanına ortak olacak. Film, bugün Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsviçre ve Azerbaycan'da, 13 Ocak’ta da Fransa'da gösterime girecek. RAFADAN TAYFA 13 KASIM’DA TRUMP SAHNE’DE