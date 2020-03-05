05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rafadan Tayfa, çocuklara kişisel verileri korumayı öğretecek
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından farkındalık çalışmaları kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen "Veri Tayfa" etkinliklerinin ikincisi başlıyor.
KVKK'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce 13 ilde yapılan etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Bunun üzerine, bu kez 16 şehirde toplam 48 gösterimi yapılacak "Veri Tayfa", 7 Mart'ta Ankara ve Antalya'dan yola çıkacak.
Rafadan Tayfa, çizgi filminin karakterlerinin yer aldığı gösterinin 2. etabında "Veri Tayfa" ekibi, Ankara ve Antalya'nın yanı sıra Isparta, Bursa, Balıkesir, Malatya, Sivas, Samsun, Yozgat, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Sakarya, Bolu ve İstanbul'da çocuklarla buluşacak.
Çocuklar, "Veri Tayfa" gösterilerini izlerken, aynı zamanda kişisel verilerin neler olduğu, bunları paylaşırken nelere dikkat etmeleri gerektiği ve kişisel verilerin ne kadar önemli olduğu konusunda kendi yaşlarına uygun şekilde bilgilenecek, eğlenirken de öğrenecek.
Dijital ortamlarda gelişigüzel paylaştıkları kişisel verilerden doğabilecek risklerin farkında olamayan ve çeşitli kötü niyetli girişimlerin hedefi haline gelen çocuklarla ilgili ailelere de büyük sorumluluklar düşüyor.
Ebeveynlere bu sorumlulukları her fırsatta hatırlatmaya devam eden KVKK, "Veri Tayfa" ile ailelerde de bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
"Veri Tayfa" etkinliği ile ilgili detaylı bilgi, "kvkk.gov.tr" sitesinden edinilebiliyor.
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