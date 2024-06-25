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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rafa Silva'dan ilk açıklama: Burayı seçmem kolay oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Rafa Silva'dan ilk açıklama: Burayı seçmem kolay oldu!

        Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, havalimanında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 21:50 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:50
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        Rafa Silva'dan ilk açıklamalar!
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        Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, Portekiz'den özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

        Uçaktan inmesinin ardından kendisini bekleyen taraftarlarla buluşan yıldız futbolcu, Beşiktaş'taki ilk açıklamalarını da yaptı.

        Mutlu olduğunu söyleyen Rafa Silva, "Çok mutluyum burada olduğum için. Beşiktaş'ı seçmek çok kolay bir karar oldu. Hep beraber kupa ve zaferler kazanmak için çalışacağız." dedi.

        Beşiktaş'ı bildiğini söyleyen Rafa Silva, "Taraftara verebileceğim söz zaferler ve kupalar kazanmak için olabildiğince çok çalışacağım. Bunun sözünü verebilirim. Burayı seçmem kolay oldu. Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Taraftarın atmosferini, nasıl bir atmosfer yarattıklarını çok iyi biliyorum. O yüzden çok. heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

        Yeni sezonun formasını ilk giyen kişi olmasıyla da ilgili konuşan yıldız isim, "Formayı ilk ben giyiyorum. Daha da çok giyeceğim. En önemlisi bu forma üstümdeyken de büyük zaferler kazanırken terleteceğim." sözlerini sarf etti.

        Deneyimli oyuncu ayrıca Hüseyin Yücel'e de teşekkür ederek, "Burada olmak benim için çok önemli. Sayın başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum bana güvendi. Taraftarlarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayım." dedi.

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