Radyoloji Günü nedir? Bugün Radyoloji Günü nedeniyle özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte, Radyoloji Günü ile ilgili merak edilenler...

RADYOLOJİ GÜNÜ NEDİR?

Radyoloji Günü her yıl röntgen ışınlarının, Alman Fizikçi W.C. Röntgen tarafından bulunuşunun yıl dönümü olan 8 Kasım'da kutlanıyor. Bugünde radyoloji alanında çalışanlar başta olmak üzere genellikle sağlık çalışanları Radyoloji alanında yaşanan sorunları değerlendirip gündeme getiriyor.

RADYOLOJİ NEDİR?

Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden bazıları; ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT),manyetik rezonans görüntüleme(MR),nükleer tıp yöntemleri, pozitron emisyon tomografi (PET),mamografi, floroskopi ve X ışını kullanan diğer bazı yöntemler olarak sıralanabilir. Bu yöntemlerin tanı amacıyla kullanımı, tıbbi görüntüleme ile elde edilen görüntülerden hastalıkların tespitinde yararlanılması şeklinde olurken, tedavi amacıyla kullanımı ise bazı cerrahi işlemlerin görüntüleme yöntemleri sayesinde daha az zararla yapılmasını sağlamalarıdır. Radyoloji iki ana başlığa ayrılır. Bunlar, "Diagnostik Radyoloji" ve "Radyoterapi" dir. Bazı radyolojik yöntemler aşağıda verilmiştir.