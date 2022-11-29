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Radyo programcısının acı sonu! Hastanedeki annesini ziyaretten dönüyordu

Ankara'da, yerel radyoda çalışan Latife Yıldırım, hastanede tedavi gören annesini ziyaretten dönüşte yolun karşısına geçerken otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Giriş: 29.11.2022 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
Radyo programcısının acı sonu! Hastanedeki annesini ziyaretten dönüyordu - En son haberler
Radyo programcısı kadının acı sonu!
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DHA

Ankara'da, radyo programcısı Latife Yıldırım (39), hastanedeki annesini ziyaretten dönerken kazada can verdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara-Eskişehir yolunda Polatlı Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. İlçede yayın yapan radyoda program yapan Latife Yıldırım'a, Polatlı Devlet Hastanesinde tedavi gören annesini ziyaretten dönüşte yolun karşısına geçerken Ankara'dan Eskişehir yönüne giden Okan Ö. yönetimindeki yolcu otobüsü çarptı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Okan Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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