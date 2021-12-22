Radisson ilk kayak otelini Erciyes'e açtı

Artaş Grubu, Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden Kayseri – Erciyes’ te 2200 metre irtifada konumlanan Radisson Blu Mount Erciyes’i turizme kazandırdı.
Dünya standartlarındaki pistlere sahip olan otel ile kayakçıların gözdesi olarak Kayseri turizminin çok daha ileri safhalara taşınması hedefleniyor.
13 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLDİ
Artaş Grubu tarafından 13 Milyon dolarlık bir yatırım ile Kayseri turizmine kazandırılan Radisson Blu Mount Erciyes, 16'sı süit olmak üzere 60 oda ve 170 yatak kapasitesine sahip.
Lounge, spor salonu, spa ve yüzme havuzları bulunan otelde aynı anda 400 kişiye kadar hizmet verebilecek iki adet restoran bulunuyor. Misafirler Erciyes manzarası eşliğinde, kayakla doğrudan ulaşılabilecekleri açık restoranda rafine lezzetleri tadabilecek.
Avusturyalı uzmanlar tarafından planlanan Erciyes Kayak Merkezi Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kayak merkezleri arasında gösterilirken 140 kilometre uzunluğunda piste sahip olan merkez; çocuklardan olimpik sporculara kadar her seviyede kayak sporu tutkununa hitap edebiliyor, 2100 ve 3400 metre irtifalar arasında bulunan bu pistleri ile aynı zamanda Avrupa’nın en yüksek irtifadaki pistleri arasında yer almakta.
Türk turizmine hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Artaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, “Kayseri turizmi için en önemli ihtiyaçlardan birisi de dağ bölgesinde günübirlik alan eksikliği idi. Bizler bu oteli Türk turizmine kazandırarak buradaki eksiği kapatmış olduk. Radisson Blu Mount Erciyes’in toplam büyüklüğü 14 bin metrekare, fakat bu alanın 3 bin metrekarelik alanı otel olarak kullanılacak. Kalan 11 bin metrekarelik kısım ise günübirlik alan olarak misafirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Turizm yatırımımız olan olan Radisson Blu Mount Erciyes; Ülkemize, bölgemize ve ilimize hayırlı olsun. Bu vesile ile kayak sporu tutkunlarını da Erciyes’e bekliyoruz” dedi.
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