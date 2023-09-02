Rade Krunic'te sözleşme gelişmesi
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Rade Krunic'in Milan'la yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi
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İtalya Serie A'da Milan forması giyen Rade Krunic'te transfer gelişmesi yaşandı.
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Nico Schira'nın haberine göre, transfer sezonu boyunca Lyon ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok dev kulüp ile anılan Krunic'i kadroda tutan Milan yönetimi oyuncuya yeni sözleşme teklif edecek.
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Bosa Hersekli orta saha oyuncusu Milan'ın hocası Pioli'nin özel isteğiyle takımdan ayrılmaması için teklifler reddedilirken, oyuncunun da mutlu olması için 2.2 milyon Euro'ya yükselteceği maaşını 2026 yılına kadar uzatacak.
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Avrupa'da transfer penceresinin kapanması nedeniyle, Milan ile yeni sözleşmeye sıcak bakan Krunic'in kısa süre içinde imzayı atması bekleniyor.
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Yeni sezonda da Milan ilk 3 maçında ilk 11'de başlayan Krunic, 90 dakika sahada kaldı.
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