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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Rade Krunic'te sözleşme gelişmesi - Fenerbahçe Haberleri

        Rade Krunic'te sözleşme gelişmesi

        Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Rade Krunic'in Milan'la yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 02.09.2023 - 14:20
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          İtalya Serie A'da Milan forması giyen Rade Krunic'te transfer gelişmesi yaşandı.

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          Nico Schira'nın haberine göre, transfer sezonu boyunca Lyon ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok dev kulüp ile anılan Krunic'i kadroda tutan Milan yönetimi oyuncuya yeni sözleşme teklif edecek.

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          Bosa Hersekli orta saha oyuncusu Milan'ın hocası Pioli'nin özel isteğiyle takımdan ayrılmaması için teklifler reddedilirken, oyuncunun da mutlu olması için 2.2 milyon Euro'ya yükselteceği maaşını 2026 yılına kadar uzatacak.

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          Avrupa'da transfer penceresinin kapanması nedeniyle, Milan ile yeni sözleşmeye sıcak bakan Krunic'in kısa süre içinde imzayı atması bekleniyor.

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          Yeni sezonda da Milan ilk 3 maçında ilk 11'de başlayan Krunic, 90 dakika sahada kaldı.

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