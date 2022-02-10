Radara yakalanan tekneden 1 ton midye çıktı

İHA

Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Enez Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından üretilen ve uluslararası kaçakçılık faaliyetlerinin kontrol altına alınmasını sağlayan 'Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı'na Enez açıklarında hareket halindeki bir tekne takıldı.

Şüphe üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin teknede yaptığı aramada yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek istenen 1 ton kum midyesi tespit edildi.

Su Ürünleri Kanunu gereği tekneye el konularak, canlı midyeler denize geri bırakıldı. Teknede gözaltına alınan şüphelilere ise, 297 bin 214 lira para cezası uygulandı.