Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında evinde Antalyaspor'la 0-0 berabere kalarak 2 puanı bırakırken Falcao'yu da kaybetti. Sakatlığı nedeniyle 63 gün sonra Trabzonspor mücadelesiyle sahalara dönen Kolombiyalı yıldız, Antalyaspor karşısında oyuna ikinci yarıda dahil oldu ve maçı tamamlayamadı!

İkinci yarının başında Ömer Bayram'ın yerine oyuna giren Falcao, 73. dakikada Arda Turan'a attığı pas sonrasında bir süre kendini denedi. Daha sonra kendini yere bırakan ve saha kenarında bir süre tedavi gören Kolombiyalı futbolcu oyuna devam edemedi ve yerini Sekidika'ya bıraktı. Oyuna 46. dakikada dahil olan Kolombyalı yıldız 77. dakikada oyundan alınırken sahada sadece 31 dakika kaldı.

"AYNI YERİNDEN SAKATLANMIŞ"

Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Levent Şahin, Falcao'nun aynı yerinden sakatlandığını söyledi. Trabzonspor mücadelesiyle birlikte 63 gün sonra sahalara dönen Kolombiyalı yıldız, bir kez daha sakatlandı. Galatasaray'a 2 Eylül 2019'da transfer olan Falcao bugüne kadar 31 maçta forma giyerken 30 mücadelede ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. 34 yaşındaki futbolcu sakatlıkları nedeniyle 164 gün sahalardan uzak kaldı.