Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarın sevgisini yakından hissettiğini belirten Falcao, "Galatasaray'ın stadına yeniden döndüğüm için çok mutluyum. Tutkulu ve sevgi dolu taraftarlarla yeniden buluştuğum için de. Bu sevgiyi burada oynadığım 2 sezon boyunca yakından hissettim. Bu nedenle döndüğüm için çok mutluyum." dedi.

La Liga'yla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Falcao, "La Liga futbolun çok iyi oynandığı bir lig. Kazanmak için sahaya çıkan takımlardan oluşan ve bu nedenle her maçın oldukça zor. Bu da bana büyük bir keyif veriyor." dedi.

Rayo Vallecano formasıyla bu sezon 12 maçta süre alan Radamel Falcao 2 gol kaydetti.