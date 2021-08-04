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Radamel Falcao'nun yeni durağı neresi olacak? Kolombiyalı gazeteciden Beşiktaş iddiası!

Galatasaray'da kendisine kulüp bulması söylenen ve yüksek maaşı nedeniyle gözden çıkarılan Radamel Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı! MLS, River Plate ve Millonarios'la adı anılan Kolombiyalı yıldız için Beşiktaş ve Mallorca'nın devreye girebileceği öne sürüldü

04.08.2021 - 11:12 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray Başkanı Burak Elmas 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla Falcao ve Feghouli'ye ücretlerini ödemelerinin mümkün olmadığını söyleyerek kulüp bulmalarını rica ettiğini açıklamıştı. ESPN'de yer alan habere göre Galatasaray'a ulaşan resmi bir teklif yok ancak MLS, River Plate ve Millonarios Kolombiyalı yıldızı istiyor. ESPN, MLS, River Plate ve Millonarios olmak üzere Falcao'nun yeni durağının neresi olabileceğini haberleştirdi. 

  • David Beckham'ın takımı olan Inter Miami geçen yıl 3 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu. Bir grup taraftar formalarına Falcao'nun adını yazdırmıştı ve bu haberler, Amerika'da heyecanla karşılanmıştı.

  • Arjantinli eski futbolcu Cristian Fabbiani de ESPN F90'da şubat ayında Kolombiyalı yıldızın River Plate'e transfer olmak istediğini duyurmuştu. 

  • Yaz aylarında Arjantin'e dönmek istediğinin altını çizen Fabbiani, "Bir gelişme var ki eğer geri dönerse bu yılın transferi olur. River Plate'te oynadı. Milli takımda forma giymek istediği için gelmek istiyor. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Karısı da Arjantinli. River Plate onun için çok önemli" ifadelerini kullanmıştı. Programın son bölümünde ise Fabbiani, bahsettiği ismin Falcao olduğunu açıklamıştı: "Haziran ayında Falcao" ifadelerine yer vermişti. 

  • Arjantinliler, 2008'de River Plate'le şampiyonluk yaşayan Falcao'yu heyecanla bekliyor. Marcelo Gallardo, Rafa Santos Borre'nin Eintracht Frankfurt'a transfer olması sonrası takımın en skorer oyuncusunu kaybetti. Buraya bir transfer yapılması planlanıyor.

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