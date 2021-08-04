Yaz aylarında Arjantin'e dönmek istediğinin altını çizen Fabbiani, "Bir gelişme var ki eğer geri dönerse bu yılın transferi olur. River Plate'te oynadı. Milli takımda forma giymek istediği için gelmek istiyor. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Karısı da Arjantinli. River Plate onun için çok önemli" ifadelerini kullanmıştı. Programın son bölümünde ise Fabbiani, bahsettiği ismin Falcao olduğunu açıklamıştı: "Haziran ayında Falcao" ifadelerine yer vermişti.